Фигурантам драки объявили о подозрении.

В Одессе сообщено о подозрении мужчине, который во время драки в развлекательном заведении порезал оппоненту лицо и живот.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на этой неделе.

Установлено, что 29-летний мужчина в одном из развлекательных заведений в центре города вступил в словесную перепалку с 36-летним потерпевшим и его 21-летним другом, но, учитывая их численное преимущество, ушел домой.

Однако через некоторое время он вернулся с товарищем и вооружился ножом. Между мужчинами произошла драка, во время которой ее зачинщик нанес 36-летнему мужчине тяжелые ранения ножом – лица и живота. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали.

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По результатам предварительного расследования обоим фигурантам (зачинщику драки и его 27-летнему знакомому) объявили подозрения в хулиганстве, а старшему – еще и в причинении тяжких телесных повреждений. Согласно действующему законодательству, одному грозит до семи лет лишения свободы, а второму – до восьми.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Автор: Лариса Козовая