Правоохранители проверяют причастность мужчины к аналогичным преступлениям, совершенным в других столичных школах.

Суд решил, что подозреваемый в развращении 8-летней девочки в одной из школ Киева должен находиться под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По ходатайству ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры города Киева мужчине, который совершил развратные действия в отношении 8-летней девочки, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – отмечается в сообщении.

Проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, совершенным на прошлой неделе в двух других школах столицы.

Напомним, 15 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, находясь в школе в Деснянском районе Киева, в помещении туалета преградил выход из кабинки 8-летней девочке и приказал ей обнажить свое тело. Напуганная девочка выполнила требования мужчины. Совершив развратные действия, злоумышленник скрылся.

17 сентября правоохранители задержали мужчину. Им оказался 49-летний житель столицы. Ему было сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса (Совершение развратных действий в отношении малолетнего). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

По данным полиции, ранее он уже дважды отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений.

Последний раз – на основании приговора Голосеевского райсуда Киева, вынесенного в 2019 году, был приговорен к 12 годам лишения свободы, но 10 сентября 2021 был освобожден на основании так называемого "закона Савченко" (экс-нардеп Надежда Савченко).

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Автор: Наталья Хаджи