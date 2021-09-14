Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

В столице задержали 32-летнего киевлянина по подозрению в развращении 12-летней девочки. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что в недострое на проспекте Георгия Гонгадзе неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее малолетней дочери.

По версии следствия злоумышленник познакомился с двумя 12-летними девочкамии пригласил их в недострой.

"Впоследствии, оставшись наедине с одной из них, нарушитель совершил развратные действия в отношении малолетней. Следователи объявили фигуранту о подозрении. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы", – сообщили в полиции.

Читайте такжеНа Волыни 13-летняя девочка родила от 63-летнего отчима-насильникаПо словам временно исполняющего обязанности начальника Подольского управления полиции Юрия Трембицкого, правоохранители установили фигуранта и задержали его по месту жительства в течение часа:

"Предварительно мы выяснили, что девочки на улице познакомились с мужчиной. Во время общения он приобрел алкоголь и предложил малолетним пройти в заброшенное здание, где они длительное время распивали спиртные напитки. Впоследствии одна из девочек ушла из недостроя, а злоумышленник, оставшись с другой наедине, совершил развратные действия в отношении нее".

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних), продолжается расследование.

Ранее сообщалось, как за развращение 4-летнего ребенка осудили жителя Одесской области, а на Полтавщине арестовали педофила, который насиловал 6-летнего и снимал на видео.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц