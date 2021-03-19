Потерпевшего ребенка, ее младших брата и сестру изъяли из семьи социальные службы.

В Одесской области арестован мужчина, который подозревается в развращении своей 5-летней дочери.

Читайте такжеВ Киеве мать морила голодом 6-летнюю девочку (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, по ходатайству ювенальных прокуроров Березовской окружной прокуратуры вчера взят под стражу 30-летний житель Николаевского района области.

По версии следствия, в ноябре прошлого года мужчина в частном доме, в котором проживает семья, совершил развратные действия в отношении своей дочери, которой на тот момент было 5 лет.

Как пояснили в ведомстве, мужчина арестован только сейчас в связи с тем, что требовалось время на проведение соответствующих проверок и экспертиз.

Расследование осуществляется по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетних) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, о случившемся полицию сообщила мать подозреваемого, узнавшая об этом от внучки.

В настоящее время потерпевшую девочку, ее младших брата и сестру изъяли из семьи социальные службы. Четвертый ребенок – младенец – сейчас находится с матерью.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая