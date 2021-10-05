Каждый четвертый несовершеннолетний потерял деньги после перехода по вредоносным ссылкам на сайт-подделку известного бренда.

Место проживания значительно влияет на тип мошенничества: две трети жителей поселков городского типа и сел сталкиваются с попытками продать им несуществующий товар по предоплате, а вот жители городов в 1,5 раза чаще получают фишинговые ссылки.

Такие данные приводит аналитическая служба OLX по результатам опроса 25 тыс. пользователей интернета.

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"Украинцев в онлайне обманывают многими методами: пенсионеров, например, втрое чаще других — с помощью SMS о выигрыше в лотерею. А каждого четвертого подростка - после открытия вредоносной ссылки. Жители сел чаще наталкиваются на продажу несуществующего товара по предоплате, а киевляне — на фишинговые атаки. Пол, кстати, практически не влияет на вероятность встретить мошенника в интернете", - говорится в исследовании.

В селах в целом меньше знакомых с базовыми правилами кибербезопасности. Если более 42% горожан не ведут общение за пределами платформы, где проводят сделку, и не открывают ссылки от незнакомых людей, то среди жителей сел — это только 33% опрошенных.

В то же время жители столицы больше всего страдают от фишинга (36% от всех видов онлайн-мошенничеств в Киеве), а вот в Днепре, Одессе, Харькове и Львове половина случаев связана с предоплатой несуществующего товара.

Наиболее ответственно к обращениям в киберполицию относятся во Львовской области - каждый 8-й обманутый подаст заявление, а наименее - в Одесской, здесь обратится только каждый 14-й.

Среди всех возрастных категорий 80% случаев онлайн-мошенничеств происходят в мессенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp). Однако пенсионерам втрое чаще присылают мошеннические SMS и в семь раз — сообщения о "выигрыше в лотерею", "новых условиях тарифа" или "правилах карантина". В то же время 57% украинцев в возрасте от 46 до 65 лет столкнулись с мошенниками, которые просили сделать предоплату за несуществующий товар.

"Молодежь в возрасте 18-25 лет в каждом третьем случае сталкивается с фишингом, а каждый четвертый несовершеннолетний потерял деньги после перехода по вредоносным ссылкам на сайт-подделку известного бренда. Это связано с тем, что молодежь больше старшего поколения проводит время в сети, но так же слабо знакома с базовыми правилами кибербезопасности — в школах этому не учат до сих пор. Украинцы в возрасте 65 лет и старше вдвое чаще, чем молодежь, ведутся на схему с подставным курьером и в полтора раза чаще других сталкиваются с мошенничествами с использованием фейковых скриншотов об оплате", — отмечает руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина Виктор Нобіуз.

Мошенники и клон BankID НБУ:

В августе 2021 года были обнаружены ряд мошеннических сайтов, которые пытались выдать себя за систему BankID НБУ.

Автор: Екатерина Жирий