Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

В Харьковской области легковушка сбила двух детей. Их госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

Об этом говорится в сюжете ТСН

Инцидент произошел в Чугуеве, когда 23-летняя девушка-водитель проезжала нерегулируемый перекресток. В это время навстречу по проезжей части шла компания детей.

По предварительным данным, девушка сворачивала влево, не справилась с управлением и сбила двух детей. В результате в больнице оказалась 10-летняя девочка. У нее диагностировали перелом голени, но угрозы ее жизни нет.

Второй пострадавший получил более тяжелую травму. У 11-летнего мальчика разрыв внутренних органов. Он в тяжелом состоянии. Ему уже сделали операцию.

Как ранее сообщал УНИАН, в ДТП в Ривненской области погибла участковая полицейская, которой даже не было 30 лет, а еще один сотрудник полиции с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Combo – 39-летний житель Дубно – заместитель начальника Дубенского отдела полиции, допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался впереди в попутном направлении.

Автор: Анастасия Горбачева