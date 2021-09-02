Смертельное ДТП на Ривненщине произошло 1 сентября.

В ДТП в Ривненской области погибла участковая полицейская, которой даже не было 30 лет, а еще один сотрудник полиции с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, авария произошла 1 сентября около 21:20 на автодороге "Киев – Чоп" недалеко от города Дубно.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Combo – 39-летний житель Дубно – заместитель начальника Дубенского отдела полиции, допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался впереди в попутном направлении.

"В результате ДТП пассажирка автомобиля Opel, 29-летняя участковая Дубенского отдела полиции, от полученных травм погибла на месте происшествия. Водителя Opel с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию местной больницы. На момент ДТП оба полицейских находились вне службы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель грузовика – 47-летний житель Закарпатской области, в результате ДТП не пострадал.

Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливают следователи территориального управления ГБР в Ривненской области.

Кроме того, в Главном управлении Национальной полиции в Ривненской области по данному факту проводится служебное расследование.

"Приказом руководителя главка Алексея Камышанского начальник Дубенского районного отдела полиции отстранен от исполнения должностных обязанностей", – добавили в ведомстве.

В ДТП погибла Екатерина Доманская, она начала работать в органах внутренних дел в 2014 году, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Ривненской области. Сотруднице полиции 9 сентября должно было исполниться 29 лет.

"В коллективе ее помнить как ответственную, добросовестную, воспитанную, доброжелательную и искреннюю... В 15-летнем возрасте она осталась без отца, а теперь мама потеряла единственную дочь", – поделились в полиции.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами – это ст. 286 Уголовного кодекса. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.

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Авторы: Светлана Макринская, Екатерина Присяжнюк