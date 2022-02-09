Речь идет о неуставных отношениях, психической болезни убийцы, а также о влиянии третьих лиц на него, которые побудили его к этому преступлению.

Следствие рассматривает три версии совершения нацгвардейцем Артемием Рябчуком преступления, когда он 27 января расстрелял военный караул на заводе "Южмаш" в Днепре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности.

Он рассказал, что на месте преступления следователи обнаружили 125 объектов, которые имеют значение для уголовного производства. Среди них 47 гильз и 29 пуль, 14 автоматов, пистолет Макарова, патроны и магазины к ним, а также видеозаписи с камер.

Сухачев напомнил, что сначала подозреваемый в убийстве нацгвардеец заявил следствию, что совершил преступление на почве неуставных отношений "в виде психологического воздействия на него со стороны солдат старшего призыва, что началось с ноября прошлого года и продолжалось до совершения им преступления".

"Это выразилось в систематическом пренебрежительном отношении к подозреваемому и травле его за то, что он сообщил командирам о нарушении устава другими военнослужащими, принуждением военнослужащими подозреваемого к уборке помещений во время отдыха в составе караула, что приводило к обессиливанию его организма", - сказал руководитель ГБР.

Он также напомнил, что согласно признанию Рябчука, во время расстрела своих сослуживцев "он находился в состоянии помутнения сознания, злости, что ограничивало его осознание своих действий".

Сухачев сказал, что эти слова Рябчука будут проверены следствием во время проведения психолого-психиатрической экспертизы. Также он добавил, что по словам Рябчука, физически его никто не задевал – его не били ни командиры, ни сослуживцы.

"Это подтверждается экспертизами – ни избитым, ни пьяным он не был на момент совершения преступления", - отметил директор ГБР.

Кроме того, Сухачев напомнил, что 3 февраля Рябчук сменил адвоката и отказался от выше упомянутых показаний.

"По состоянию на сегодня прорабатывается несколько версий. Первая и основная – совершение преступления из-за неуставных отношений. Вторая - совершение преступления в связи со страданием на психические заболевания, пребывание в физиологическом аффекте. Третья версия – совершение преступления по поручению других лиц, негосударственных организаций с целью дискредитации правоохранительных органов, дестабилизации правопорядка в стране", - констатировал глава ГБР.

Также Сухачев сообщил, что ГБР в целом ведет следствие по 34 уголовным производствам относительно возможных противоправных действий со стороны командования Нацгвардии, в частности три производства - по фактам бездеятельности военной власти, 11 – о превышении власти и служебных полномочий должностными лицами Нацгвардии, 4 – о нарушении уставных взаимоотношений между военнослужащими и 16 - о небрежном отношении к военной службе.

27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-річний нацгвардієць Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе, женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. В тот же день он был задержан правоохранителями.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права на внесение залога.

Также начато уголовное производство по факту служебной халатности руководства Нацгвардии.

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