Омбудсмен отметила, что днепровский стрелок не жаловался на условия и обращение со стороны персонала СИЗО.

Условия пребывания нацгвардейца Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре, на должном уровне.

Об этом в Facebook сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

20-летнего Рябчука содержится в учреждении исполнения наказаний №4. Жалоб от него не поступало.

"Условия пребывания нацгвардейца на должном уровне. Жалоб на условия содержания и защиту от пыток и жестокого обращения от Артемия не получила. Работники Секретариата Уполномоченного осуществляют повторный мониторинг учреждения исполнения наказаний. Ведь по результатам предыдущего визита там были выявлены многочисленные нарушения по обеспечению права заключенных на достойные условия содержания", - сообщила Денисова.

Судя по фото, вместе с Рябчуком в камере находится еще один человек. В распоряжении задержанных есть тумбочка, полка для вещей, кровати и обеденный стол.

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Напомним, в Днепре 27 января рано утром на территории Южного машиностроительного завода Артемий Рябчук, который был привлечен к охране объекта, расстрелял сослуживцев.

Жертвами бойни в областном центре стали пять человек, в частности, работница "Южмаша", а еще пятеро – получили ранения. В том числе, была ранена 22-летняя Жанна Шарова, в нее попали три пули.

Рябчук скрылся с места преступления, а затем сам сдался. На заседании суда, которое состоялось 28 января, нацгвардеец признал вину и извинился. Позже злоумышленник отказался от своих показаний.

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