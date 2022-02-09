После стрельбы в Днепре 13 человек проходят реабилитацию, поделился и. о. командующего Нацгвардии.

Один нацгвардеец, получивший ранение во время стрельбы в Днепре, уже выписан, четверо остаются в больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и. о. командующего Национальной гвардии Украины Юрий Лебедь на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Он отметил, что пять военнослужащим, которые получили ранения, "оказана материальная помощь, обеспечены всеми необходимыми средствами для лечения, организовано их медицинское и психологическое сопровождение".

"Сейчас их жизни и здоровью угрозы нет", – подчеркнул Лебедь.

По его словам, один военнослужащий уже выписан, а остальные находятся в больнице им. Мечникова. Он также сообщил, что 13 человек, которые входили в состав вахты, проходят реабилитацию в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары".

"Что касается семей погибших военнослужащих, то после специального расследования, которое проводится в Нацгвардии, они получат предусмотренные законом выплаты", – пообещал и. о. командующего Национальной гвардии.

Читайте такжеБойня в Днепре: самые тяжелые раненые раскрыли интересные факты о стрелке (видео)Напомним, 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате стрельбы погибли пять человек, в том числе женщина-работница завода, еще пять – получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. В тот же день он был задержан правоохранителями.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство), ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права на внесение залога. Мотивы совершенного преступления пока неизвестны. Следствие рассматривает несколько версий, в частности, неуставные отношения.

Также начато уголовное производство по факту служебной халатности руководства Нацгвардии.

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