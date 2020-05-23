В Житомире судят мужчину, совершившего массовый расстрел на Житомирщине

В зал суда подозреваемый зашел под конвоем в бронежилете и защитной маске.

В Житомире сегодня судят мужчину, который вчера ночью застрелил из охотничьего ружья 7 человек на Житомирщине.

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Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходит в Королевском районном суде города Житомира.

Этот суд избирает мужчине меру пресечения. В зал суда подозреваемый зашел под конвоем в бронежилете и защитной маске.

Показания мужчины суд рассматривает в закрытом режиме, также в Королевском районном суде присутствуют около 50 правоохранителей.

Фото ГУНП в Житомирской области

Как сообщал УНИАН, вчера мужчине, который застрелил из охотничьего ружья 7 человек на Житомирщине, было сообщено о подозрении.

По данным следствия, 22 мая на берегу пруда близ села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте. ”Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам. Среди убитых – бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры”, - сообщили в прокуратуре.

Арендатора водоема задержали в порядке ст. 208 УПК, с места происшествия изъято охотничье ружье. Причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного правонарушения устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, среди жертв убийцы из Попельнянского района Житомирщины – нацгвардейцы и волонтеры. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам события.

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