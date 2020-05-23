Расстрел военных на Житомирщине: стрелку будут избирать меру пресечения с усиленной охраной (фото)

Автобус с несколькими микроавтобусами правоохранителей расположились неподалеку от входа в суд.

Здание суда в Житомире, где сегодня будут избирать подозреваемому в убийстве 7 человек меру пресечения, усилили полицией.

Об этом с места события сообщает корреспондент ТСН Елена Кузнецова.

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Автобус с несколькими микроавтобусами правоохранителей расположились неподалеку от входа в суд. Пока неизвестно, в здании ли сейчас подозреваемый. Заседание перенесли с 10:00 на 13:00.

22 мая на берегу пруда возле села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте.

"Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья Иж-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам. Среди убитых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры", - сообщили в прокуратуре.

Арендатора водоема был задержан в порядке ст. 208 УПК, с места происшествия изъято охотничье ружье. Причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются.

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