Анатолий Захаренко заверил, что ему не оказывают надлежащую медицинскую помощь

В Житомире в Богунском районном суде 23 ноября продолжили рассмотрение дела о расстреле семерых АТОшников на пруду в селе Новоселица в мае 2020 года.

Об этом рассказала корреспондент УНИАН.

"Начало заседания началось в 17 часов вечера, почти с двухчасовым опозданием. На суд не явился представитель потерпевших, поэтому по согласованию всех сторон решили не рассматривать дело по существу и перенести заседание на 3 декабря", - рассказывает корреспондент УНИАН.

Кроме этого, во время заседания житомирский "стрелок" Анатолий Захаренко заявил, что никого умышленно не убивал.

Читайте такжеДежурный не был пьян: стали известны подробности ЧП на железной дороге под Киевом (видео)"Я хочу сделать заявление: мои адвокаты в течение полутора лет не корректно меня защищали. Они меня убедили молчать и ничего не говорить. В течение этого времени мне не давали возможность ознакомиться со следствием, мне говорили подписывать и не затягивать суды. Я не виноват, что они были пьяны и под наркотиками, а я оказался трезвым. В течение полутора лет мне не давали слово сказать мои защитники, говорили, что на дебатах все расскажут. И в течение этих 1,5 года я неоднократно обращался к судьям, что нуждаюсь в срочной госпитализации и провести операцию на сердце. Я никого не убивал нарочно. Почему никто правду не говорит? Это все произошло из-за Пшеницкого, он является заказчиком моего убийства. Это так не останется, господин прокурор! Я буду подавать на вас в Европейский суд, вы ответите за пытки мои здесь, за неисполнение судебных решений. Медицина отсутствует в тюрьме, вы это прекрасно знаете. Я официально подаю заявление о привлечении господина прокурора к уголовной ответственности за неисполнение судебных решений", - сказал во время заседания обвиняемый Анатолий Захаренко.

Новую меру пресечения Анатолию Захаренко будут избирать 24 ноября, поскольку 26-го истекает срок.

Массовое убийство военных на Житомирщине

Как сообщал УНИАН, 22 мая на берегу пруда недалеко от села Новоселица Попельнянского района Житомирской области у арендатора водоема Захаренко возник конфликт со знакомыми.

Во время конфликта мужчина из охотничьего ружья убил 7 человек. Среди убитых - бывшие участники операции Объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры. Одному из гостей удалось скрыться с места происшествия и сообщить о нем в полицию.

Захаренко во время заседания суда по избранию ему меры пресечения заявил, что причиной убийства стал спор и угрозы ему, и он стрелял в целях самозащиты. В уголовном производстве против него назначено до 200 экспертиз.

Автор: Марина Чорноштан