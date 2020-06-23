Массовое убийство в Житомирской области: подозреваемый признан вменяемым

По заключению экспертов, мужчина был трезвым и осознавал свои действия.

Анатолий Захаренко, который подозревается в убийстве семи человек 22 мая в Житомирской области, признан экспертами вменяемым.

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

По словам начальника ГУНП в области Юрия Олейника, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта.

«Согласно заключению специалистов подозреваемый мог осознавать значение своих действий и управлять ими, может осознавать значение своих действий и управлять ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера», - рассказал он.

Полицейский отметил, что согласно справке врача-нарколога от 22 мая в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено.

Олейник добавил, что следователи в ходе дальнейшего досудебного расследования работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.

«Вместе с тем, учитывая, что назначенные судебные экспертизы являются особенно сложными и их выполнение длится более двух месяцев, планируется продление сроков предварительного расследования и соответственно продление сроков меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому», - рассказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, 22 мая на берегу пруда возле села Новоселица Попельнянского района Житомирской области у арендатора водоема Захаренко возник конфликт со знакомыми.

Во время конфликта мужчина из охотничьего ружья убил 7 человек. Среди убитых - бывшие участники операции Объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры. Одному из гостей удалось скрыться с места происшествия и сообщить о нем правоохранителям.

Подозреваемый в убийстве задержан и находится под стражей.

Захаренко во время заседания суда по избранию ему меры пресечения заявил, что причиной убийства стал спор и угрозы ему, и он стрелял в целях самозащиты. По уголовному производству в отношении него назначено до 200 экспертиз.

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