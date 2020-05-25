Массовое убийство в Житомирской области: подозреваемого отправят на психиатрическую экспертизу

Подозреваемому в ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Анатолий Захаренко, подозреваемый в убийстве семерых участников АТО у пруда под Попельней Житомирской области, должен будет пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

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Об этом во время брифинга сказал председатель Житомирской областной госадминистрации Виталий Бунечко. Он отметил, что нет связи между документированием взятки, на которой задержали начальника райотдела полиции, и убийством семи человек, передает ТСН. Также он подтвердил, что Захаренко отправят на экспертизу. "Подозреваемый задержан. Ему в ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза", - сказал Бунечко.

Как сообщал УНИАН, 22 мая арендатор местного пруда вблизи села Новоселица Попельнянского района Житомирской области Анатолий Захаренко расстрелял семерых участников АТО. 23 мая Захаренко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля.

Среди причин стрельбы называют "разборки" за вымогательство "дани" за пользование прудом, бытовой конфликт на фоне употребления алкоголя, конфликт из-за идеологических разногласий, ссора из-за военной службы.

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