В результате ракетного удара жертв и пострадавших нет.

Украинские правоохранители расследуют ракетные удары российских оккупантов по прибрежной зоне Одессы. В результате удара разрушены и повреждены здания гостинично-ресторанного комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской окружной прокуратуры г. Одессы начаты досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в заявлении.

Отмечается, что 8 мая военные РФ нанесли ракетные удары по прибрежной зоне Одессы "высокоточным вооружением". В результате попадания снарядов разрушены и повреждены здания гостинично-ресторанного комплекса, а также объект и коммунальной инфраструктуры.

При этом указана, что во время ракетных обстрелов людей в комплексе не было, поэтому жертв и пострадавших нет.

Как ранее сообщал УНИАН, вечером в воскресенье, 8 мая, Россия выпустила по Одессе три ракеты: одну сбили силы украинской ПВО, две другие – попали в жилой район и разрушили зону отдыха. На месте прилетов возник пожар.

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