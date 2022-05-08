В понедельник, 9 мая, "Укрзализныця" отменила все поезда в Одессу и в обратном направлении из-за комендантского часа.
Об этом УЗ сообщила в своем Telegram-канале.
"На период действия удлиненного комендантского часа в сутки 9 мая временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно. Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная", - говорится в сообщении.
Перевозчик напомнил, что в Одессе введут комендантский час с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая. В указанный промежуток времени запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.
Обстрел Одессы: что известно
Как сообщал УНИАН, в Одесской области в результате ракетных ударов в ночь на 8 мая ранения получили три человека.
Вечером 8 мая Россия выпустила по Одессе еще три ракеты: одну сбили силы украинской ПВО, две другие - попали в жилой район и разрушили зону отдыха.
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