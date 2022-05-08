Разрушена зона отдыха.

Вечером в воскресенье, 8 мая, Россия выпустила по Одессе три ракеты: одну сбили силы украинской ПВО, две другие – попали в жилой район и разрушили зону отдыха.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

К счастью, пострадавших нет. На месте прилетов возник пожар.

"Пожар, возникший на месте попадания, площадью 15 кв. м ликвидировано силами 4 специальных машин и 15 спасателей. Продолжается разбор завалов на площади 300 кв. м, работает следственно-оперативная группа Нацполиции по фиксации преступления против Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты выпустили с самолетов со стороны Черного моря.

Тем временем глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал о ряде ракетных ударов по области за сутки. По его словам, 8 мая украинская ПВО сбила четыре вражеские ракеты.

"К сожалению, было попадание в жилой дом, ранена молодая девушка. В Болградском районе разрушена подстанция, в шести населенных пунктах нет света", – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 8 мая в Одессе слышали несколько мощных взрывов, а накануне российские оккупанты выпустили по Одессе и области 10 ракет.

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