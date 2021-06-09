В полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета у моста Метро на пешеходной зоне.

Полиция проверяет информацию о подозрительной находке у моста "Метро".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в полицию Киева по спецлинии 102 поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета возле моста «Метро» на пешеходной зоне. Для проверки этой информации на место происшествия выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб и ведомств", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают представители соответствующих профильных служб. Правоохранители обеспечивают охрану прилегающей территории и проводят ее дополнительный осмотр.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

Как сообщает «Сегодня», мост Метро перекрыли.

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"Минирование" моста Метро

18 сентября 2019 года в Киеве на мосту Метро через Днепр Алексей Белько угрожал оружием и заявлял о намерении взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Полиция квалифицировала угрозы как подготовку к теракту.

Мужчину задержали, взрывчатки при нем не нашли. Во время задержания он сопротивления не оказывал, поэтому правоохранители огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.

19 сентября начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция сняла с Белько подозрение в терроризме. Ему инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296) и ложное сообщение о заминировании (ч. 2 ст. 259) Уголовного кодекса.

Задержанный рассказал полиции о проблемах в личной жизни, отсутствии работы и средств к существованию.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

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Автор: Денис Прядко