Правоохранители задержали в Киеве вражеского агента, готовившего теракт.
Как сообщает пресс-центр СБУ. задержанный - местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур.
Правоохранители задержали злоумышленника на попытке поджога автомобиля возле здания одной из столичных общественных организаций.
Во время следственно-оперативных действий СБУ установила, что он занимался также запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их домов на территории Киева и осуществлял сообщение о псеводминированиях.
Украинская спецслужба также обнаружила, что злоумышленник причастен к организации несанкционированных "митингов" вблизи зарубежных дипломатических представительств. Участники этих мероприятий использовали деструктивную агитацию.
По предварительным данным, действия вражеского агента были направлены на расшатывание внутренне-политической обстановки в Украине и дискредитации нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь.
Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.
По данным следствия, его завербовали через одну из анонимных групп Telegram. Для связи с "кураторами" мужчина использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы.
За проведение подрывной деятельности он из-за рубежа получал деньги на банковскую карточку.
Установлено, что для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, продолжается досудебное расследование для квалификации всех противоправных действий злоумышленника. Производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 258 (террористический акт).
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