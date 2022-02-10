Также задержанный занимался запугиванием представителей СМИ и иностранцев и собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.

Правоохранители задержали в Киеве вражеского агента, готовившего теракт.

Как сообщает пресс-центр СБУ. задержанный - местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур.

Правоохранители задержали злоумышленника на попытке поджога автомобиля возле здания одной из столичных общественных организаций.

Во время следственно-оперативных действий СБУ установила, что он занимался также запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их домов на территории Киева и осуществлял сообщение о псеводминированиях.

Украинская спецслужба также обнаружила, что злоумышленник причастен к организации несанкционированных "митингов" вблизи зарубежных дипломатических представительств. Участники этих мероприятий использовали деструктивную агитацию.

По предварительным данным, действия вражеского агента были направлены на расшатывание внутренне-политической обстановки в Украине и дискредитации нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь.

Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.

По данным следствия, его завербовали через одну из анонимных групп Telegram. Для связи с "кураторами" мужчина использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы.

За проведение подрывной деятельности он из-за рубежа получал деньги на банковскую карточку.

Установлено, что для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, продолжается досудебное расследование для квалификации всех противоправных действий злоумышленника. Производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 258 (террористический акт).

Читайте такжеСтрелял по мирному населению Авдеевки: в Донецкой области задержали пророссийского боевикаРанее СБУ разоблачила группировку, которая вербовала моряков на суда для перевозки нелегалов, а также объявила о подозрении завербованному ФСБ РФ "киллеру", который убил бойца на Ривненщине.

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