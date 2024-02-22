Одному из мужчин чудом удалось выжить.

На Черниговщине будут судить двух российских военных, которых подозревают в расстреле местных жителей – трех братьев. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области.

Согласно информации, следователи Главного управления Нацполиции в Черниговской области завершили досудебное расследование и направили в суд уголовное производство по расстрелу российскими оккупантами трех братьев. Во время расследования полицейские установили, что военное преступление произошло 18 марта 2022 года во время временной оккупации российскими войсками части Черниговской области.

"В одном из сел Черниговского района группа вооруженных военных РФ ворвалась в дом трех братьев, один из которых в прошлом участник АТО/ООС, с обыском. При обнаружении военной формы ВСУ рашисты избили братьев прикладами и угрожали расстрелом", – рассказали в полиции.

Впоследствии связанных мужчин оккупанты вывезли на территорию местного хозяйства, заключили на четверо суток и пытали. Под пытками старший брат семьи сказал, что будто причастен к сожжению военной техники РФ. После этого оккупанты вывезли всех троих в багажнике автомобиля в лесополосу, поставили их на колени перед выкопанной ямой и расстреляли. Одному из братьев чудом удалось выжить и самостоятельно выбраться из могилы.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, по предварительному сговору группой лиц) завершено. За содеянное российским оккупантам грозит пожизненное лишение свободы.

В совершении расстрела братьев подозреваются Константин Смирнов и Денис Подгорный – военнослужащие группировки войск "Центр" РФ, находившиеся на оккупированной территории с 28 февраля по 1 апреля 2022 года.

Военные преступления РФ в Украине

В оккупированной Горностаевке Херсонской области задержаны сотрудники оккупационной "полиции", которые во время допроса до смерти запытали украинца Руслана Руснака. Об этом сообщает издание ASTRA. Отмечается, что "полицейские" обвиняли Руснака в том, что это он передал ВСУ информацию о расположении здания, по которому нанесли удар. Однако эта информация была в открытом доступе.

Ранее в Нацполиции рассказали, что во время временной оккупации Россией Волчанска Харьковской области россияне обустроили пыточную в помещении агрегатного завода. Туда захватчики свозили людей с активной проукраинской позицией, в частности, и тех, кто отказывался сотрудничать с оккупантами.

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