Украинца пытали "полицаи", он умер, и его тайно хоронили, выяснили журналисты.

В оккупированной Горностаевке Херсонской области задержаны сотрудники оккупационной "полиции", которые во время допроса до смерти замучили украинца Руслана Руснака.

Как сообщает ASTRA, 27-летнего Руснака задержали в Горностаевке утром 20 ноября 2023 года. Его доставили в так называемое "отдел МВД" на улице Торговая, 12, которое 13 ноября атаковали беспилотники.

"Руслана Руснака тогда якобы подозревали в том, что это он передал ВСУ информацию о расположении здания, хотя адрес, точная геолокация и так находятся в свободном доступе в интернете… Судя по профилю Руслана в социальных сетях, ранее он служил в украинской армии", - отмечает ресурс.

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По данным ASTRA, после многочасового допроса российскими силовиками Руснак скончался прямо в здании "ОМВД РФ "Горностаевский", в помещении бывшего изолятора временного содержания. Его хоронили тайно, под контролем силовиков. От избиений и пыток тело молодого мужчины было синим. Сейчас стало известно, кто именно замучил Руснака.

"12 февраля 2024 года в пытках Руснака сознался 47-летний полицейский из Люберец старший лейтенант полиции Игорь Пименов. Он приехал работать на оккупированную территорию Украины в марте 2023 года. Пименов трудился в горностаевской оккупационной полиции старшим опером группы экономической безопасности", - говорится в сообщении.

Пименов рассказал, что пытал людей вместе с 4 другими полицейскими. Это - "начальник ОМВД Горностаевский" полковник "полиции" Андрей Полевщиков, который еще в 2021 году был начальником ОМВД России по Октябрьскому району города Томска; его зам - подполковник Меркуров; начальник "уголовного розыска", капитан Плюхин и опер, майор Денисов.

По словам Пименова, они задержали Руснака утром у него дома, доставили в здание "полиции", где наносили телесные повреждения, выбивая признания в наводке ВСУ. В тот же день, 20 ноября, в 16.00 задержанный скончался на глазах силовиков. По данным ресурса, на днях всех пятерых "полицейских" задержали коллеги, а оккупационный "следственный комитет" возбудил дело о превышении должностных полномочий.

Также известно, что через несколько дней после смерти Руснака в Горностаевке были задержаны еще шестеро мирных граждан (возможно, больше). Двух молодых людей позднее отпустили, но как минимум трое из задержанных бесследно исчезли. Это братья-близнецы Иван и Антон Штепы и 23-летний Денис Шум.

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Напомним, осенью 2023 года беспилотники атаковали здание "полиции" в оккупированной Горностаевке Херсонской области. В результате взрывов были повреждены два личных автомобиля сотрудников оккупационной полиции, лестницы и окна здания. О пострадавших информация не поступала.

Как сообщал УНИАН, аналитики, изучившие десятки уголовных дел, вывели реальный образ злоумышленника-россиянина, который пытает людей, в основном это полицейские. По данным ресурса "Команда против пыток", специалисты проанализировали соответствующую статистику примерно за два десятка лет.

В частности, "портрет пытателя" составлен на основе изучения данных реальных людей, обстоятельств совершения преступлений и пр. Большинству из этих мужчин (76%) на момент совершения преступления не исполнилось 35 лет. То есть, пытки можно назвать "молодым" преступлением, которое, в основном, на совести сотрудников правоохранительных органов РФ - 92%.

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