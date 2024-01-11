Людей избивали резиновыми палками, вырывали ногти и пытали электрическим током.

Во время временной оккупации Россией Волчанска на Харьковщине в помещении агрегатного завода была пыточная, куда свозили из окрестных населенных пунктов граждан с активной проукраинской позицией, в частности, и тех, кто отказывался сотрудничать с оккупантами.

Об этом сообщает Главное следственное управление Национальной полиции Украины. Отмечается, что среди них были пожилые люди. Из пленников "выбивали" информацию о противниках оккупации и военных Вооруженных сил Украины.

В полиции отмечают, что оккупанты людей незаконно удерживали в непригодных для жизни условиях, били резиновыми палками, вырывали ногти и пытали электрическим током. "Кроме того, палачи угрожали своим жертвам убийством и имитировали их расстрел, завязывая пленникам глаза и стреляя из огнестрельного оружия возле их головы. Так их держали месяцами, некоторые из заключенных незаконно содержались более полугода", - сказано в сообщении.

Полиция продемонстрировала видео, где видно, что на стенах пыточной люди, перенесшие эти ужасы, отмечали дни пребывания в неволе и выцарапывали иконы и слова из молитв.

Следователи полиции установили причастность к этим военным преступлениям бывшего работника охраны общественного порядка Рубежанского городского отдела Главного управления МВД Украины в Луганской области и гражданина РФ, так называемого старшего оперуполномоченного Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел самопровозглашенной "ЛНР". "Именно они принимали указания от агентов российского ФСБ, координировали и участвовали в допросах пленных в пыточной", - отмечают в полиции .

Им сообщено о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, сопровождавшееся жестоким обращением с гражданским населением, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция данного преступления предусматривает до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, полицейские продолжают собирать доказательства причастности других лиц, причастных к пыткам гражданских в Волчанске.

Оккупация Волчанская: что известно

Как сообщал УНИАН, в апреле 2022 года в Харьковской областной военной администрации рассказали, что россияне вывезли один из заводов Волчанска на территорию России, а на его месте обустроили пыточную. Там украинцев силой заставляли сотрудничать с оккупантами и вступать в ряды российской армии.

В сентябре 2022 года Волчанск, находившийся под оккупацией с 24 февраля, был освобожден от рашистов.

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