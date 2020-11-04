Пятерых мужчин, которые посреди улицы похитили человека, задержали в Днепре.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Похищение 44-летней женщины увидели случайные прохожие. Они и сообщили в полицию. Правоохранители начали спецоперацию и на выезде из города заметили похожее по описаниям авто.
Легковушку остановили - внутри было 5 мужчин и женщина со связанными руками. Среди похитителей был и 15-летний подросток, его отпустили, а вот взрослых мужчин задержали.
Как узнали правоохранители, женщину вывозили за пределы Днепра, чтобы разобраться с ней. Они обвинили ее в краже, но почему не проинформировали об этом полицию – не объяснили.
За незаконное лишение свободы им грозит до 5 лет тюрьмы.
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