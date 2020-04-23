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"Был пьян в мясо": в Харькове полицейские гонялись за нетрезвым священником на авто

09:28, 23 апреля 2020
Происшествия
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Пьяный батюшка разъезжал на авто по Харькову / фото: facebook/kharkiv1654

Об этом сообщается на странице "Харьков 1654" в Facebook.

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"Сегодня копы приняли бухое святейшество на окружном мосту в сторону Золочева. Гнались за ним с Отакара", – говорится в сообщении.

Отмечается, что священник "был пьян в мясо, еле стоял на ногах, даже говорить не мог".

"Но самое забавное в этой истории, что совсем недавно всем районом собирали ему деньги на лечение цирроза печени. Видимо, решил обмыть лечение)", – добавили авторы сообщения.

facebook/kharkiv1654

На священнослужителя составили админпротокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал УНИАН, на Волыни в пункте пропуска "Ягодин" задержали водителя, который во время попытки прорыва в Украину травмировал пограничника.

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