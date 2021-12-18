В больнице у прокурора предварительно диагностировали острую алкогольную интоксикацию.

В Кривом Роге водитель Lexus снес часть остановки общественного транспорта. По информации местных СМИ, за рулем был военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха.

Об этом пишет издание Свои. Кривой Рог.

Авария произошла около 21:00 17 декабря. Водитель Lexus не справился с управлением и въехал в остановку. В это время там людей не было.

Свидетели пишут, что виновник ДТП, предположительно, был в нетрезвом состоянии. После приезда патрульных мужчина закрылся в автомобиле и не разговаривал.

Достать из салона транспорта нарушителя удалось только медикам. Бригада "скорой" подтвердила у водителя Lexus высокое давление, которое могло быть следствием алкогольного опьянения.

Чтобы не проходить тест на алкоголь, прокурор сделал вид, что заснул в "скорой", а затем требовал, чтобы его госпитализировали.

Патрульные доставили нарушителя в больницу, где у него предварительно диагностировали острую алкогольную интоксикацию. Однако после визита коллеги Лапоха покинул медучреждение.

Журналисты решили проследить за автомобилем, в который сел прокурор. По их словам, водитель транспорта, в котором находился Лапоха, умышленно создавал аварийные ситуации, чтобы убежать.

В конце корреспонденту издания удалось подъехать к авто прокурора, однако мужчина наотрез отказывался от общения. На вопрос, с какой целью Лапоха прибыл в Кривой Рог, тот ответил, что он сейчас не в Кривом Роге.

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Автор: Виолетта Орлова