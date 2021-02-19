Свою быструю езду по городу сын нардепа Артема Аристова записал на видео и выставил в соцсети.

Сын главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, нардепа от фракции "Слуга народа" Юрия Аристова Артем похвастался в социальных сетях своей ездой по Киеву в нарушение ПДД.

Как пишет Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на сторис юноши, он гонял за рулем по Киеву со скоростью 143 км/час.

Читайте такжеНе поделили дорогу: в Киеве водитель убил пешехода на глазах у прохожих и скрылся (видео 18+)

"Артем Аристов похоже так спешит то ли в спортзал, то ли на прогулку, что совсем забыл о том, что максимальная скорость передвижения по городу 50 км/час", – говорится в сообщении.

Артем является сыном Аристова от первого брака.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН