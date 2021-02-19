Сын главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, нардепа от фракции "Слуга народа" Юрия Аристова Артем похвастался в социальных сетях своей ездой по Киеву в нарушение ПДД.
Как пишет Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на сторис юноши, он гонял за рулем по Киеву со скоростью 143 км/час.
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"Артем Аристов похоже так спешит то ли в спортзал, то ли на прогулку, что совсем забыл о том, что максимальная скорость передвижения по городу 50 км/час", – говорится в сообщении.
Артем является сыном Аристова от первого брака.
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