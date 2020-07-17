В Измаиле пьяный водитель без документов установил алкогольный антирекорд (фото)

У мужчины, наехавшего на столб на улице, выявили 3,26 промилле алкоголя в крови. К тому же у водителя не оказалось документов.

В городе Измаил Одесской области пьяный водитель Mitsubishi установил алкогольный антирекорд. Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, вчера вечером патрульные получили вызов о ДТП на улице Лядова. На месте происшествия инспекторы обнаружили автомобиль Mitsubishi Galаnt, водитель которого, двигаясь по улице Глинки, при повороте направо не учел дорожные обстоятельства и совершил наезд на металлический столб.

«При общении с водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Водителю предложили пройти проверку, и он согласился. Результат - 3,26 промилле», - сообщили в управлении.

По данным полиции, мужчина находился в состоянии очень сильного опьянения, поскольку максимальное значение шкалы тестера (драггера) составляет 5.00.

К тому же, выяснилось, что водитель не имел при себе соответствующих документов на управление транспортным средством.

На мужчину составили протоколы по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП), ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и ч.1 ст.126 КУоАП (управление без соответствующих документов).

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