Первую позицию по количеству перевозок пассажиров традиционно занимает столица.

"Укрзализныця" за июнь перевезла два с половиной миллиона пассажиров. Это на 23% больше, чем в прошлом году. Из них 210 тысяч это международные маршруты, а все остальные внутри страны. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

По его словам, первую позицию занимает столица - там более 700 тысяч пассажиров приезжали и выезжали. При этом во Львов привезли более 300 тысяч пассажиров. Это равняется примерно трети населения города.

"Мы в ситуациях такого растущего спроса отдаем четкие приоритеты. У нас приоритетом номер один едут военные. Работает сервис "Укрзализныци", который дает возможность приоритетно военным на ключевые прифронтовые направления брать билеты. Потому что очень часто они узнают о своем отпуске день в день. И раньше это долго надо было стоять в военной кассе. Но сейчас можно онлайн эти билеты заказать", - сказал Перцовский. Видео дня

Он также отметил, что вторым важным приоритетом являются дети. Так, за июнь было перевезено более 100 тысяч детей.

"Преимущественно это дети, которые с прифронтовых территорий едут в лагеря в Карпаты. И поэтому часто, когда открываются продажи, пассажиры видят, что уже половина билетов продана. Это не потому, что кто-то их в железной дороге "под одеяло" прячет. Эквивалент 100 тысяч детей это даже если в плацкартных - две тысячи вагонов просто поехали в июне с детьми", - добавил руководитель пассажирского направления УЗ.

"Укрзализныця" - что известно

Как ранее писал УНИАН, 11 июля стало известно, что УЗ увеличит количество дней курсирования дополнительных региональных поездов между Львовом, Горами и Черновцами.

Также издание Foreign Policy отмечало, что во время полномасштабного вторжения РФ в 2022 году украинская железная дорога не только "выживала", перевозила беженцев и переправляла войска по линии фронта, но и расширялась и строила новые международные сообщения. Таким образом Украина хочет приблизить себя к Европе.

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