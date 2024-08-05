Компания демонстрирует падение прибыли в условиях рекордных тарифов и максимально положительной динамики грузовой базы, указывают эксперты.

За первое полугодие 2024 года государственная компания Укрзализныця получила прибыль в размере 3,1 млрд грн. Но по результатам года она ожидает убыток почти в 3 млрд грн, хотя объемы перевозок растут. Об этом говорится в финансовом отчете компании. Куда УЗ планирует потратить прибыль и откуда берутся убытки, в компании не объясняют.

"Общий доход от грузовых перевозок, по сравнению с тем же периодом 2023 года, увеличился на 6.5 млрд грн, до 43 млрд грн. Также УЗ получала в 1м полугодии 2024 года на 24% больше на вагонной составляющей. Об этом говорится в официальном отчете УЗ. При этом 2024 год для компании менее затратный, чем прошлый: так, закупочные цены на топливо были ниже на 3%, а закупочная цена газ упала на 35%. В то же время, на капитальные инвестиции УЗ потратила лишь 4,5 млрд грн, что на 2,1 млрд меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Но компания отчиталась о росте операционных расходов - на 2,6 млрд грн, до 4.6 млрд грн", - пишет издание.

Кроме того, компания демонстрирует падение прибыли в условиях рекордных тарифов и максимально положительной динамики грузовой базы, указывают эксперты. Так, только за первое полугодие 2024 года прибыль, согласно отчету, упала на 1,7 млрд грн - хотя среднемесячный объем перевозок в этот период составил 15 млн.т./мес., что на +27% больше, чем было в прошлом году.

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"Также компания, несмотря на зафиксированную прибыль в 3,1 млрд грн за первое полугодие, прогнозирует на конец года убыток в размере 2,7 млрд грн. Ответа, на что будут потрачены 5,8 млрд грн, которые компания получит за год работы, в отчете нет", - указывает издание.

Напомним, что Укрзализныця уже год не продает металлолом: железнодорожный оператор прекратил реализацию лома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать лом в обход системы Prozorro, посчитав, что это создаст коррупционные риски.

Из-за нежелания продавать лом, УЗ потеряла уже почти миллиард гривен прибыли. Это грозит компании убытками, и может сорвать ей выполнение финплана. Бизнес-ассоциации и участники рынка ранее призвали правительство повлиять на УЗ и восстановить продажи. Потому что без этого страдает и экономика, и сама компания.