Житель Чернигова обустроил в гаражах мастерскую по переоснащению оружия, полицейские изъяли у него мины, винтовки, пулеметы и автоматы.
Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области.
По имеющейся у полицейских оперативной информации, фигурант производства, 56-летний мужчина обустроил в гаражах мастерскую, в которой переделывал и переоснащал оружие. Также он восстанавливал боевые качества стрелкового оружия, переделанного в заводских условиях на массогабаритные макеты.
Во время следственных действий в двух гаражах полицейские обнаружили 40 предметов, внешне похожих на огнестрельное оружие и взрывоопасные боеприпасы. Среди них, в частности, ручные гранаты, различные мины, одноразовые гранатометы различных моделей, одна винтовка и несколько карабинов Мосина, пять винтовок СВТ, ручные пулеметы Дегтярева, автоматы Калашникова, ППШ, пистолеты-пулеметы ППС, два станковых пулемета.
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Все перечисленные предметы полицейские изъяли и направили на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области.
Обыск состоялся во исполнение постановления суда в рамках расследования уголовного производства, открытого летом текущего года по ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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