С помощью кинолога с собакой силовики нашли в лесу свежую насыпь из почвы.

В Чернигове мужчина убил и закопал мать, после чего изменил внешность, чтобы сбежать из страны.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Информация об исчезновении 69-летней женщины поступила в полицию в начале июля. Дочь пенсионерки сообщила, что мать не выходит на связь уже три дня. В доме женщины правоохранители увидели беспорядок и многочисленные пятна крови. Самой хозяйки дома не было. Исчез и ее 45-летний сын, который имел с ней конфликт.

С помощью кинолога с собакой силовики нашли в лесу свежую насыпь из почвы.

"Полицейские установили, что кто-то нанес женщине смертельные повреждения по телу и голове. После чего замотал тело в простыни и закопал в лесу", - говорится в сообщении.

Правоохранители начали подозревать в убийстве сына пенсионерки, который выключил телефон и перестал выходить на связь.

С привлечением служебных собак сотни правоохранителей прочесали окрестные леса и дачные массивы. Проверили все места в Черниговской области, где раньше хоть раз появлялся фигурант. Кроме того, ориентировка на розыск мужчины была разослана средствам массовой информации и полицейским смежных областей.

31 июля следователи полиции заочно объявили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – Умышленное убийство.

"Поиски подозреваемого продолжались непрерывно. Полицейские установили, что злоумышленник ночевал в лесу и недостроенных или заброшенных зданиях", - рассказали в полиции.

Также подозреваемый изменил внешность и пытался уехать из страны.

23 сентября полицейские задержали подозреваемого в Чернигове в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Сейчас полиция проводит необходимые следственные действия и проверяет задержанного на причастность к совершению аналогичного преступления на территории Черниговской области. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на улице Ушакова в Киеве произошло убийство. Полиция подозревает местного жителя в том, что он забил свою мать насмерть.

Автор: Денис Прядко