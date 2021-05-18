Подросток оставил предсмертное сообщение и покончил с собой. Медикам не удалось его спасти.

Сегодня, 18 мая, в 6 утра в больнице скончался 15-летний Денис Родиков - сын многодетных родителей, умерших от осложнений COVID-19.

О смерти парня рассказала полиция Киевской области.

Вчера утром Денис ушел из дома, оставив в соцсетях сообщение о том, что намерен покончить жизнь самоубийством, а потом прыгнул с моста. Полиция утверждает, что не ждала подтверждения о пропаже и начала поиски сразу после того, как парень ушел из дома.

"Правоохранители отслеживали камеры видеонаблюдения, установили все возможные связи пропавшего и держали постоянный контакт со всеми родными и друзьями Дениса. Для поисков парня были привлечены все подразделения полиции Фастовщины, оперативники, спецназовцы, ювенальные полицейские Киевщины, подключили аэроразведку и киберполицию", - рассказали правоохранители.

Читайте также"Никому не нужна": в Черкасской области из реки вытащили бабушку, которая хотела утопиться (фото)По словам полицейских, для маскировки Денис выбросил верхнюю одежду по дороге, в поселке Калиновка. Полиция постоянно мониторила сообщения на спецлинию "102" и установила, что именно в Киеве парень прыгнул с моста на бетонный тротуар.

В тяжелом состоянии его доставили в больницу, где утром юноша умер.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства.

Правоохранители опубликовали фрагмент видео, на котором юноша говорит, что хочет покончить с собой "не из-за школы" и не из-за того, что его "кто-то булит", а также показали видео с камер наблюдения, где парень идет по улицам.

Правоохранители призвали родителей или лиц, заменяющих их, и родственников не быть равнодушными к проблемам детей.

"Интересуйтесь их досугом, будьте терпеливы, старайтесь понять и поддержать в трудную минуту, разделяйте увлечения. Также обращаемся к подросткам. Если ваши сверстники демонстрируют, даже в шутку, подозрительное поведение, сообщайте об этом взрослым. Призываем подростков: общайтесь со своим близким окружением. Виртуальное пространство не помогает в решении проблем. Делитесь проблемами с близкими. Обращайтесь напрямую в полицию Киевщины и помните, здесь вам всегда помогут", - отметили в полиции.

Трагедия семьи Родиковых: что известно

В Киевской области из-за коронавируса без родителей остались 12 детей. В Александровской больнице от осложнений COVID-19 умерла многодетная мать Диана Родикова - через неделю после того, как из-за этой же болезни ушел из жизни ее муж Владимир.

Супруги переехали из оккупированной Макеевки, воспитывали пятерых родных и семерых усыновленных детей. Полтора месяца назад Диану Родикову наградили званием "Мать-героиня".

Вчера, 17 мая, появилась информация, что 15-летний сын Родиковых прыгнул с моста. Парень оставил сообщение о намерении покончить жизнь самоубийством и ушел из дома в селе Липовый Скиток. Юношу госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

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Автор: Катерина Комолова