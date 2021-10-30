Часть стены рухнула. Водитель говорит, что виноват туман.

В Одесской области водитель на иномарке протаранил стену частного жилого дома.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, авария произошла около двух часов ночи в селе Ольшанка Савранской ОТГ. Водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в дом 80-летнего местного жителя.

По словам 64-летнего мужчины, который был за рулем, причиной ДТП стал туман. Правоохранители проверяют водителя на содержание алкоголя в крови, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

В ДТП люди не пострадали, но часть стены дома рухнула.

Ранее в Одессе автомобиль BMW с европейскими номерами вылетел с дороги и пробил стену исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге. А в области два 15-летних подростка столкнулись на мопедах, один из них погиб.

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Автор: Лариса Козовая