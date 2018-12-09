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В Одессе «евробляха» протаранила тюремную стену (фото)

10:23, 09 декабря 2018
Происшествия
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В Одессе BMW пробил тюремную стену / фото Думская

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Как сообщает «Думская», машина ехала в сторону Первой станции. За рулем находилась девушка, рядом ехал пассажир – парень. По словам водителя, ее подрезала «Мазда», после чего она влетела в столб и задом въехала в ограду.

В результате аварии никто не пострадал. Образовавшуюся в стене колонии брешь заделывают сотрудники пенитенциарной службы.

Думская
Думская

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Теги: #Одесса#ДТП