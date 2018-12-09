В Одессе «евробляха» протаранила тюремную стену (фото)
10:23, 09 декабря 2018Происшествия
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Образовавшуюся в стене исправительной колонии брешь заделывают сотрудники пенитенциарной службы.
В Одессе BMW пробил тюремную стену / фото Думская
В Одессе автомобиль BMW с европейскими номерами вылетел с дороги и пробил стену исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге.
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Как сообщает «Думская», машина ехала в сторону Первой станции. За рулем находилась девушка, рядом ехал пассажир – парень. По словам водителя, ее подрезала «Мазда», после чего она влетела в столб и задом въехала в ограду.
В результате аварии никто не пострадал. Образовавшуюся в стене колонии брешь заделывают сотрудники пенитенциарной службы.
Думская
Думская
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