Врач и фельдшер спешили помочь пожилой женщине, которая скрыла симптомы и имела подозрение на коронавирус.

На Закарпатье медики "скорой" прошли 5 километров пешком ради помощи 80-летней женщине. Врач и фельдшер добирались сквозь заснеженный лес, потому что спешили и хотели быстрее добраться до пациентки. Когда же они таки дошли к старушке, то их ждал неприятный сюрприз - женщина скрыла некоторые симптомы и отказалась от госпитализации, хотя у нее было подозрение на коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи.

20 декабря на диспетчерский пульт Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поступил вызов – у 80-летней женщины из села Руский Мочар Великоберезнянского района резко понизилось давление.

Врачебная бригада сразу поехала на вызов, однако дороги сильно замело снегом. Карета "скорой" не могла проехать до деревни. Медики вызвали ГСЧС.

Фельдшер и врач решили не ждать спасателей, они переживали за пожилую женщину и боялись, что ей станет хуже. Поэтому они взяли с собой дефибриллятор, электрокардиограф, лекарства и кейс с медицинским оборудованием и побежали в деревню через заснеженный лес.

Читайте такжеВ Черкасской области мужчина напал на бригаду скорой помощи: махал кулаками и сломал технику"После 5-километрового "марафона" заснеженными зарослями Великоберезнянщины на медиков ждал первый "сюрприз" - выяснилось, что у пациентки уже несколько дней держится высокая температура – 38,6, а вот с давлением наоборот - на момент визита проблем не было. Родственники пациентки потребовали сделать тест на COVID и были очень удивлены, что "скорая" не оказывает такую услугу", - рассказали в пресс-службе.

Медики спросили, почему же женщина не обратилась к семейному врачу. В ответ ее родственники заявили, что до него им "далеко добираться". Фельдшер и врач осмотрели пациентку и настаивали на ее госпитализации. Однако женщина категорически отказывалась ехать в больницу.

Медики "скорой" уговаривали пожилую пациентку и ее родственников. Однако риски и осложнения их не пугали. А на вопрос о том, что же родственники будут делать, если женщине резко станет плохо, они ответили, что опять вызовут "скорую".

В пресс-службе отметили, что таких вызовов, к сожалению, очень много. Люди врут диспетчерам и не говорят о подозрении на коронавирус и высокой температуре, а потом еще и отказываются от госпитализации.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Черновцах женщина заблокировала выезд скорой помощи с "тяжелой" больной: дерзкий инцидент попал на видео.

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