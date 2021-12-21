Девочке делали кесарево сечение, она родила ребенка весом более 2 кг.

В Береговском районе Закарпатской области 11-летняя девочка родила ребенка.

Информацию об этом подтвердил УНИАН заведующий акушерско-гинекологическим отделением Береговской больницы имени Бертолона Линнера Владимир Сагарда.

По словам врача, она родила мальчика еще 18 ноября.

"Мы планировали направить несовершеннолетнюю роженицу в Ужгородский городской роддом, где большая практика приема родов в особых случаях. Однако роды начались внезапно ночью, и было принято решение не рисковать и не транспортировать роженицу в областной центр, а срочно проводить операцию", – прокомментировал Сагарда.

Он уточнил, что 11-летней роженице провели кесарево сечение. В результате родился мальчик весом 2 кг 500 г и ростом 49 см.

Сагарда добавил, что операция прошла успешно.

Читайте такжеБеременная 11-летняя девочка из Закарпатья призналась, от кого ждет ребенка: маленькая роженица раскрыла ужасные подробности"Учитывая недостаточный вес ребенка и такой экстраординарный случай, приняли решение направить младенца в областную детскую больницу города Мукачево", – добавил завотделением.

По информации УНИАН, малыш находится в больнице под наблюдением неонатологов до сих пор.

Роженицу после родов перевели в инфекционное отделение, поскольку у нее диагностировали COVID-19. Вероятнее всего, заразилась она через родственников, которые навещали молодую маму.

Как сообщила УНИАН начальник Службы по делам детей Береговской территориальной громады Александрия Садвари, ребенка зарегистрировали родственники, мальчика назвали Шандор.

Напомним, в октябре стало известно о том, что в районной больнице Береговской территориальной громады Закарпатской области взяли на учет беременную девочку, которой всего 11 лет.

В связи с этим полиция начала расследование по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

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