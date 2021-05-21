Коммунальщики утверждают, что ликвидация последствий прорыва, случившегося на Голосеевском проспекте в Киеве, продолжалась всю ночь.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
А вот, чтобы найти, где именно рвануло, им понадобилось несколько часов. Авария произошла вблизи станции метро "Демеевская".
Журналисты рассказывают, что дежурили на месте с семи утра. Если раньше люди обходили эту территорию, то позже шли уже напрямик. Некоторые из них падали.
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В "Киевтеплоэнерго" рассказали, что последняя смена закончилась в 07:00, а следующая должна приступить к работе примерно в 09:00.
Сейчас там перекрыта труба с горячей водой, ее планируют отремонтировать уже к вечеру.
Владельцы автомобилей, которые повредил фонтан воды, будут судиться с коммунальщиками.
Прорыв трубы в Киеве: детали
- 20 мая на Голосеевском проспекте в Киеве, рядом с Библиотекой Вернадского, произошла авария на теплосети, вследствие чего образовался мощный фонтан воды из-под асфальта.
- Поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года (43 года).
- Под фонтаном горячей воды оказались, в частности, припаркованные машины.
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