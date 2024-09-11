В городе ситуация по воде полностью под контролем и в настоящее время не вызывает никаких беспокойств.

В середине августа на территории РФ произошла техногенная авария с выбросом химических веществ в реку Сейм, что угрожало Десне и Днепру. Сейчас ситуация с водой в Киеве не вызывает беспокойства, в столице есть необходимые средства, чтобы преодолеть последствия загрязнения, если они возникнут.

Об этом во время брифинга заявили директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук и генеральный директор "Киевводоканала" Олег Лысюк.

"В городе ситуация относительно воды полностью под контролем и в настоящее время не вызывает никаких беспокойств", - сказал Ткачук.

По его словам, с 14 августа начали получать информацию о техногенной аварии, которая произошла на территории РФ, связанной с выбросом химических веществ в реку Сейм, и с этого момента на уровне города собран и работает в круглосуточном режиме оперативный штаб, который постоянно мониторит и собирает всю информацию от любых лабораторий и исследований относительно качества воды в Десне и Днепре, а также в акватории на территории Киева.

"Сейчас результаты анализов не вызывают беспокойства. Мы четко знаем, где находится пятно загрязнения, как оно движется и где сейчас есть... Вся наша система города готова к любым чрезвычайным событиям, которые могут возникнуть из-за ухудшения воды", - сообщил чиновник КГГА.

Он также добавил, что в случае введения ограничений водоснабжения власти предупредят население как минимум за сутки.

Лысюк рассказал, что пессимистический сценарий последствий для столицы из-за загрязнения Десны возможен, но очень маловероятен.

"С 14 августа ситуацию мы рассматриваем, и держим полностью на контроле. Мы сотрудничаем с Агентством водных ресурсов, с Минэкологии, с Санэпидемслужбой, и у нас на каждый день есть все анализы, которые делают эти службы... На сегодня у нас в районе водозабора вода действительно хорошего качества. Никаких опасений нет", - сказал он.

Лысюк подчеркнул, что если загрязнение из Сейма перейдет на Десну, то его удастся преодолеть имеющимися средствами, кроме ликвидации запахов от воды.

"Мы нашими технологиями, нашими реагентами, которыми обеспечены в полной мере, справляемся, кроме, как вчера было сказано, в принципе это не секрет, возможные запахи, которые могут быть ликвидированы только активированным углем, поэтому за этот период мы провели очень большую работу для того, чтобы внедрить эту технологию. Учитывая то, что она раньше у нас не использовалась, нам пришлось разработать установку по дозировке. Она уже выполнена, она уже прошла испытания. В принципе, мы сейчас ожидаем уголь, это технология называется пылевидное углежжение методом внесения в воду пульпы однопроцентного пылевидного активированного угля. Это природный абсорбент. Он абсорбирует запахи и в принципе все токсины, которые в воде есть", - отметил чиновник.

В то же время, по его словам, любая ситуация должна рассматриваться по разным сценариям - оптимистическим, пессимистическим и реалистичным. Лысюк считает, что сейчас пессимистический сценарий в этой ситуации возможен, но "очень-очень маловероятен".

Он пояснил, что сейчас наблюдается органическое загрязнение - это соединения, которые попали в виде органики в воду и потребляют кислород. Из-за этого повышается химическое потребление кислорода, и его уровень в воде падает.

Кроме того, Лысак отметил, что дебит реки Днепр намного выше, чем у Десны, поэтому даже если какая-то концентрация загрязнения дойдет до Днепра, то "она будет настолько разбавлена, что даже наши очистные сооружения этого не почувствуют".

Загрязнение рек Сейм и Десны

Как сообщал УНИАН, по обновленным данным прогноза Укргидрометцентра, загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября. Вчера заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк сообщал в эфире, что из-за загрязнения реки Десна город Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения, и это не сможет на 100% обеспечить водоснабжением столицы.

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