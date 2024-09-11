Завтра в Киеве полностью восстановят движение метро на Теремки, - Кличко

Во время ремонта осуществили все необходимые работы по гидроизоляции туннельной оправы и химическому закреплению грунтов вокруг нее.

Пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" завершены. В четверг, 12 сентября, восстановят полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" - "Теремки". Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Весь комплекс работ длился 9 месяцев. За это время подготовили строительную площадку, переложили более 200 кабельных сетей, в том числе сетей ДТЭКа, Укртелекома, других. Разработали котлован глубиной более 15 м, демонтировали старую часть тоннеля длиной в 27 метров и построили новую. Усилили с обеих сторон и туннельную оправу, примыкающую к новому участку (общей длиной более 50 м). Уложили новые пути, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов", - заявил он.

По словам Кличко, перегонный тоннель между "Демеевской"-"Лыбедской" находится в сложных гидрогеологических условиях. Поэтому во время ремонта осуществили все необходимые работы по гидроизоляции тоннельной оправы и химического закрепления почв вокруг нее.

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Сметная стоимость всего комплекса работ, как отметил мэр, составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше первоначальной стоимости.

Кроме того, он проинформировал, что параллельно с восстановительными работами были проведены экспертные исследования по определению причин возникновения ситуации.

"В частности подтверждено, что ее причиной являются отдельные ошибки на этапе проектирования и некачественное выполнение строительно-монтажных работ на этапе строительства этого участка тоннеля, а именно: оправа тоннеля согласно проекту должна эксплуатироваться при значительно меньшем уровне грунтовых вод; оправу тоннеля построено некачественно с нарушением допусков монтажа колец; не выполнены компенсационные меры (химического закрепления грунтов), в том числе, для предотвращения влияния перерезающих усилий тоннеля в месте изменения инженерно-геологических условий основания; жесткость тоннеля ниже проектной - по причине применения стеновых блоков вместо лотковых (уменьшена толщина и отсутствие ребер)", - отметил городской голова.

В то же время, как добавил Кличко, проведенными лабораторными исследованиями подтверждены грубые нарушения при строительстве в части отсутствия химического закрепления грунтов вокруг тоннеля.

Ремонт тоннеля между "Демеевской" и "Лыбедской"

Как сообщал УНИАН, из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" с 9 декабря 2023 года было приостановлено. Восстановить движение поездов по "синей" линии метро планировали до конца лета 2024 года.

Эксперты заявляли, что деформация тоннеля произошла из-за некачественных проектных решений и строительно-монтажных работ.

В ночь с 30 на 31 августа по обновленному участку между станциями метро "Лыбедская" - "Демеевская" прошел первый пробный поезд. В его составе также был специальный вагон, который проверял новое путевое полотно, в частности по соблюдению надлежащей ширины колеи, отступлений и возможной просадки.

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