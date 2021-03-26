Прорыв произошел на территории "Научно-практического центра профилактической и клинической медицины".

Бульвар Дружбы народов в Киеве окутало паром и заливает кипятком.

Читайте такжеНа Киевщине женщина с детьми жарила маршмэллоу на Вечном огне - соцсети (видео)Как сообщает ТСН, вода вытекает из большой трубы теплотрассы, идущей по территории "Научно-практического центра профилактической и клинической медицины".

Из-за прорыва учреждение, вероятно, останется без тепла. Пока движение на дорогах, которые заливает горячей водой, не затруднено.

На место прорыва уже прибыли коммунальщики. Они пытались остановить вытекание воды.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова