На теле обнаружили следы насильственной смерти.

В Одесской области обнаружили убитым винницкого предпринимателя Григория Барабаша, пропавшего несколько дней назад.

Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело обнаружено 29 июля в Подольском районе, недалеко от села Дубиново.

"Тело со следами насильственной смерти обнаружено в местном водоеме, или возле него. Открыто производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство", - отметили в полиции.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, тело мужчины обнаружили в реке Южный Буг, а его иномарку – в Николаевской области.

Розыск Григория Барабаша

По данным Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, 55-летний предприниматель Григорий Барабаш – житель Винницы – 25 июля уехал из Одессы на автомобиле Mercedes и пропал.

Разыскивался как без вести пропавший.

Автор: Лариса Козовая