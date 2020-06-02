Оккупанты подтвердили задержание украинского военного на админгранице с Крымом

Бойца обвинили в "незаконном пересечении границы".

Российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании украинского военнослужащего близ административной границы с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает ТАСС.

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Бойца обвинили в "незаконном пересечении границы". Оккупанты также утверждают, что на момент задержания он был в нетрезвом состоянии. По информации ФСБ, задержанный - Добринский Е.В., 1992 года рождения.

Как сообщал ранее УНИАН, 30 мая на админгранице с оккупированным Россией Крымом исчез украинский военнослужащий. Неподалеку от наблюдательного поста, где исчез боец, были обнаружены следы борьбы.

Позже стало известно, что бойца удерживают на территории оккупированного полуострова.

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