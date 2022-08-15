Сейчас бывшему прокурору сообщено о подозрении в завладении имуществом и служебном подлоге документов.

Экс-прокурор присвоил 8 кг золота, который изъял из сейфа банка во время обыска по поддельным документам.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным следствия, в 2019 г. прокурор (на момент совершения преступления) провел обыск в индивидуальном банковском сейфе и незаконно завладел 8 кг золотых слитков, стоимость которых составила более 11,8 млн грн. Для реализации своего замысла, он подделал служебные документы, в частности указал, что имущество принадлежит вообще другому лицу, которое не имело никакого отношения к этому индивидуальному сейфу.

Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению родственников потерпевшего - владельца слитков.

Сегодня, 15 августа, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-прокурору Генеральной прокуратуры (сейчас – Офис Генпрокурора) в завладении имуществом и служебном подлоге документов. Действия лица квалифицированы по ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, одного из заместителей директора департамента транспорта КГГА задержали на вымогательстве взятки.

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