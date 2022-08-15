За 4 тыс. долларов США он обещал повлиять на принятие решения служебными лицами сектора дознания одного из районных отделов полиции.

На Львовщине во время получения 4 тыс. долл. задержан руководитель одного из районных отделов Государственной исполнительной службы Западного межрегионального управления Министерства юстиции.

Согласно сообщениюОфиса генерального прокурора, чиновник требовал и получил неправомерную выгоду от бывшего работника исполнительной службы.

"За 4 тыс. долларов США он обещал повлиять на принятие решения должностными лицами сектора дознания одного из районных отделов полиции ГУ НП во Львовской области о непривлечении экс-коллеги к уголовной ответственности по факту служебного подлога официальных документов", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК України при передаче всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас ему сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, одного из заместителей директора департамента транспорта КГГА задержали на вымогательстве взятки.

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