Пограничники обнаружили фуру с уклонистами / ГПСУ

В Одесской области пограничники остановили зерновоз, в котором было более четырех десятков мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно выехать из Украины.

Как сообщает ГПСУ, большую группу нарушителей госграницы, которые одновременно пытались попасть в другую страну, обнаружили вчера, 13 июня, пограничники Измаильского отряда.

По оперативной информации, охранники государственной границы остановили грузовик марки "Рено" недалеко от населенного пункта Новосельское Ренийской общины.

"Как и ожидалось, водитель, житель Болградского района, вместо зерна в прицепе перевозил к границе 41 человека в возрасте от 18-60 лет. "Туристами" оказались жители Киевской, Одесской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Черниговской, Житомирской, Черкасской и Волынской областей", - говорится в сообщении.

Уклонисты / ГПСУ

По признакам преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", в отношении двух фигурантов направлено сообщение в Национальную полицию. В отношении других нарушителей пограничники составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

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Другие инциденты с уклонистами

Как сообщал УНИАН, в Одесской области с выстрелами задержали пятерых мужчин призывного возраста, которые бежали в непризнанное Приднестровье, но попали в противотанковый ров. Нарушителей обнаружили сотрудники Подольского отряда в Раздельнянском районе. Выяснилось, что они хотели незаконно пересечь государственную границу и попасть в приднестровский регион Молдовы. За это должны были заплатить по 80 тыс. гривен админу телеграмм-канала, за что получали от виртуального проводника онлайн-указания по навигации.

"Путешественники" услышали голосовые предупреждения от пограничников о необходимости остановиться, но наоборот - ускорились. Путешествие уклонистов завершилось, когда они попали в противотанковый ров на границе и правоохранители открыли предупредительный (в воздух) огонь.

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