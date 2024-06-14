По словам Андрея Демченко, часть таких мужчин даже не подпадает под мобилизацию.

Российско-украинская война продолжается, и Госпогранслужба продолжает задерживать мужчин, которые пытаются незаконно пересечь украинскую границу, сообщил в эфире телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"К сожалению, попытки продолжаются, ежедневно мы фиксируем таких лиц. Не стоит называть их уклонистами, они в первую очередь являются нарушителями госграницы. Поскольку часть из них может даже не подпадать под категорию мобилизации, имея возраст менее 25 лет", - сказал Демченко.

Он также добавил, что в последнее время украинские пограничники начали фиксировать изменение в работе организаторов, которые "гарантируют" мужчинам выезд за границу.

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"За последнее время мы видим, что дерзость действий организаторов этих преступных групп, которые им обещают содействие в незаконном пересечении, растет. Довольно часто фиксируются более крупные группы, которые пытаются одновременно пересечь границу. Вчера, например, вечером в Одесской области наш пограничный наряд задержал грузовик, в прицепе которого обнаружил 41 человека, которые таким образом пытались доехать до границы. Это транспортное средство было задержано в нескольких километрах от границы", - добавил Демченко.

Мобилизация в Украине: важные новости

11 июня в Верховной Раде депутаты зарегистрировали проект закона о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики (№11331), который, в частности, предусматривает экономическое бронирование от мобилизации.

По мнению народного депутата Вадима Галайчука, внедрение экономического бронирования позволит Украине обеспечить дополнительную мобилизацию около 500 тысяч человек.

В то же время, другой нардеп Дмитрий Наталуха сообщил, что мобилизационный потенциал в Украине составляет не менее 5-6 миллионов мужчин. Впрочем, народный депутат также отметил, что от ВСУ пока нет запроса на такое количество.

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