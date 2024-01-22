Пенсионер нанес ущерб государству почти на 29 млн грн и потерял урожай.

На Николаевщине местный предприниматель засеял во время войны земли военного полигона. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

По данным следствия, подозреваемый при отсутствии решения органа исполнительной власти о предоставлении в пользование (приобретение, аренду) соответствующих земель обработал их по своему усмотрению. В частности, проводил сельскохозяйственную деятельность на частях трех земельных участков военного полигона общей площадью 406 га. Это повлекло государству ущерб более чем на 28,8 млн грн.

"Сейчас принимаются меры для возмещения подозреваемым причиненного вреда", - рассказали в пресс-службе.

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Сейчас гражданину сообщено о подозрении в самовольном занятии земель обороны, находящихся в постоянном пользовании МОУ (ч. 1 ст. 197-1 УК Украины).

По данным Главного управления Национальной полиции в Николаевской области установлено, что в период с сентября по октябрь 2022 года предприниматель самовольно занял земельные участки общей площадью 406,09 га. Земли расположены в Николаевском районе.

"Злоумышленник незаконно обработал и засеял сельскохозяйственной культурой земли государственной собственности. Указанные участки имеют целевое назначение - для размещения и постоянной деятельности Вооруженных Сил Украины...",- рассказали в полиции.

Правоохранители арестовали урожай 64-летнего предпринимателя почти на 6 миллионов гривень. Согласно постановлению суда, арестованное имущество передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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