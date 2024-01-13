Подразделениями противовоздушной обороны Сил обороны юга Украины были уничтожены две российские крылатые ракеты.

В субботу, 13 января, на территории Николаевской области были уничтожены две вражеские крылатые ракеты. Об этом сообщает воздушное командование "Юг" и публикует видео сбития крылатой ракеты с ПЗРК воином мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады.

Отмечается, что подразделениями противовоздушной обороны Сил обороны юга Украины были уничтожены две российские крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

"Также две противорадиолокационные ракеты Х-31П, которые враг направил по Николаевской области, потеряли боевую способность в воздухе", - отмечается в сообщении.

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Воздушные силы рассказали детали об утренней атаке оккупантов. В ночь на 13 января и рано утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА. Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника.

Более 20 средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей, в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы. При этом в воздушных силах отмечают, что это не значит, что они не представляют угрозы, скорее наоборот.

Также УНИАН сообщал, что враг штурмует подразделения ВСУ и убивает мирных украинцев в Херсонской области. Так, из-за обстрелов были повреждены 9 многоэтажек, учебное заведение, более двух десятков частных домов, два магазина и линии электропередач.

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