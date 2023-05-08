Врачи сделал невозможное и украинский военный готовится к протезированию.

Медики в Днепре спасли тяжелораненого бойца. 39-летний мужчина потерял две руки и ногу в боях под Бахмутом.

"В его крепком теле почти не осталось крови. Его жизнь после взрыва стала как страшный сон. Реаниматологи переливали кровь, стабилизировали состояние. 8,5 литров днепровской крови было влито ради спасения жизни", - сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

По его словам, 39-летний Антон из Черкасс до полномасштабной войны был успешным менеджером и пошел добровольцем, чтобы защитить Украину от российских оккупантов.

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"В бою за Бахмут ему взрывом оторвало две руки и ногу. Бронежилет и каску разбило на кусочки. Кома. Сердце билось очень тихо. Гемоглобин меньше 30. Изрубленное обломками тело, обожженное взрывом лицо, но дух украинский - несокрушимый, готовый к борьбе", - указал врач.

Он отметил, что состояние бойца было очень тяжелым и шансов было очень мало, но врачи сделали невозможное и спасли военного. Сейчас пострадавший идет на поправку, дальше его ждет протезирование за границей.

Также Рыженко рассказал, что пока Антон находился без сознания, его искала жена с двумя дочерями.

Бои за Бахмут - последние новости

Российские оккупанты уже почти год пытаются захватить город-крепость Бахмут. Кремль ставит новые и новые дедлайны, но все безуспешно. Россияне несут огромные потери и от безысходности применяют даже запрещенное оружие.

Так, в начале мая захватчики использовали против защитников Бахмута фосфорные боеприпасы, но даже это не привело к какому-то тактическому успеху.

В свою очерель 8 мая командир подразделения Terra Николай Волохов сообщил, что украинские воины продвинулись на Бахмутском направлении, освобождая временно оккупированные территории.

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